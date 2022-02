Se cauta firma care sa reabiliteze Bastionul Theresia. CJT da 1,6 milioane de lei

Consiliul Judetean Timis a lansat in SEAP licitatia pentru gasirea unei firme care sa reabiliteze partea din Bastionul Theresia aflata in administrarea institutiei. Contractul de 1,6 milioane de lei, plus TVA, este unul complex si va presupune interventii atat la exterior, cat si la interior.Conform contractului, firma castigatoare va presupune efectuarea de "reparare pavaj piatra naturala, reparatii platforme pietonale din lemn massaranduba, reparatii tencuieli, curatare si reparatii ziduri, ... citeste toata stirea