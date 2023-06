Premierul Nicolae Ciuca este asteptat sa isi depuna luni mandatul, intr-o sedinta de Guvern, ceea ce echivaleaza cu demisia intregului Executiv. In urma anuntului, se declanseaza procedura pentru rocada premierilor in cadrul coalitiei de guvernare, o premiera in politica din Romania. Astfel, functia de premier ar urma sa ajunga la presedintele PSD Marcel Ciolacu, in urma nominalizarii sale de catre presedintele Klaus Iohannis. Partidele din coalitie nu s-au inteles deocamdata asupra formulei ... citeste toata stirea