Duminica, 3 aprilie, in Blascovici se va sarbatori Ruga cartierului. Comisia de circulatie de la nivelul municipiului Timisoara a aprobat inchiderea traficului rutier, in perioada 22.04.2023 (ora 14)-24.04.2023 (ora 10) pe strazile Alecu Russo si Veronica Micle, la intersectia acestora.Masura privind traficul rutier este necesara pentru buna desfasurare a evenimentului "Ruga cartierului Blascovici" si a fost luata la solicitarea Casei de Cultura a Municipiului Timisoara."Suntem inca in ... citeste toata stirea