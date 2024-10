Se inchide traficul rutier pe mai multe strazi din Timisoara, sambata si duminica

Comisia de circulatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara a aprobat inchiderea traficului rutier in mai multe zone centrale ale orasului, cu ocazia desfasurarii a doua evenimente sportive de alergare. Astfel, circulatia rutiera va fi afectata. In 26 octombrie, in intervalul orar 6:00 - 13:00, va avea loc evenimentul "Alergam pentru Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Esurcanu" si se va inchide traficul rutier pe strada 20 Decembrie 1989. Totodata, In 27 octombrie 2024, in ... citește toată știrea