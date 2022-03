Societatea lugojeana Meridian 22, aflata in insolventa, care gestioneaza serviciile de alimentare cu apa si canalizare in Lugoj, intentioneaza sa majoreze tarifele la serviciile prestate. "Am solicitat aprobarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice pentru majorarea pretului la apa de la 4,37 lei/mc la 5,10 lei/mc. E o ... citeste toata stirea