Luni, 22 august si marti, 23 august, in intervalul 09.00 - 14.00, se vor efectua spalari pe reteaua de apa, din localitatea Cenad.Este posibil ca in acest interval presiunea sa fie scazuta.La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta ... citeste toata stirea