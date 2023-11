Consiliul Judetean Timis a lansat in transparenta decizionala proiectul de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Judetului Timis. Noua schema de personal e rezultatul ordonantelor emise de guvernul Ciolacu.Modificarile propuse vizeaza implementarea cadrului legislativ si a masurilor dispuse de Legea nr. 296/2023 pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, incadrarea in numarul maxim de posturi aprobate si in cel de functii de ... citeste toata stirea