Seara de film, cu prilejul Zilei Unirii 2022, in capitala Caras Severinului

In ajunul zilei Unirii Principatelor Romane, duminica seara, la ora Vecerniei, a avut loc in biserica Parohiei "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil" - Resita, prezentarea filmului documentar despre vrednicul de pomenire Emilian Birdas - fost episcop al Caransebesului de la a carui nastere s-au implinit o suta de ani in anul 2021, precum si 25 de ani de la trecerea sa la cele vesnice.La aceasta prezentare au fost prezenti pr. paroh Gheorghe Suveti - protopopul Resitei, pr. slujitori Cristian