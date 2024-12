Seara Muzicii Populare, la Targul de Craciun din Giroc

Primaria Giroc ii invita pe cetatenii din Giroc si Chisoda judetul Timis sa petreaca o seara magica in spiritul traditiilor si muzicii populare tipica sarbatorilor de iarna, in data de 14 decembrie, de la ora 18:00.Marea distractie intitulata "Seara muzicii populare" va avea loc la Caminul Cultural din Giroc, in cadrul Targului de Craciun, care a fost inaugurat in data de 1 decembrie si va fi deschis ... citește toată știrea