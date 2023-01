Seful CJ Timis este adeptul descentralizarii: "Beneficiul exista si toata lumea il constientizeaza"

Autoritatile locale ar trebui sa fie cele care au in subordine ceea ce sunt institutiile deconcentrate, spune presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica. El sustine descentralizarea, dar remarca faptul ca la Bucuresti nu se doreste in mod clar acest lucru, pentru ca ar insemna renuntarea la o parte a puterii."Noi ne lovim de multe chestiuni care nu ar mai trebui sa fie la Bucuresti. Sunt multe institutii care nu isi au locul... sau si-l mai avea mult mai eficient daca ar fi in ... citeste toata stirea