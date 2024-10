Semifinalele Miss Romania The Crown debuteaza la Timisoara

Timisoara devine centrul frumusetii si elegantei in aceasta toamna, odata cu debutul semifinalelor competitiei Miss Romania The Crown. Trei dintre cele mai talentate si carismatice concurente vor avea sansa de a reprezenta Timisoara in marea finala, care va avea loc tot in orasul de pe Bega, pe 13 decembrie 2024. Prestigioasa finala il va avea ca presedinte al juriului pe renumitul designer Catalin Botezatu, iar evenimentul va fi prezentat de indragitul Dan Negru.In cadrul competitiei, au ... citește toată știrea