Semnal de alarma lansat de medicii Spitalului CF Timisoara. Provocarea Superman, populara pe TikTok, poate produce compresii sau fracturi ale coloanei vertebrale, cu risc de paralizie

Medicii de la Spitalul Clinic CF Timisoara atrag atentia, intr-o postare pe pagina de Facebook, asupra pericolului privind provocarea Superman, populara in randul tinerilor, mai ales pe TikTok. Specialistii spun ca in cazul unei caderi pe spate se poate ajunge chiar si la paralizie."Provocarea Superman a devenit un fenomen care a captat atentia tinerilor. Promovata prin intermediul unei platforme de social media, aceasta implica simularea "zborului" lui Superman, in care un adolescent se ... citește toată știrea