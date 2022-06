Senatorul USR, Raoul Trifan, somat de Alin Nica sa isi retraga acuzatiile aduse la adresa sa

Fie ofera justificari la acuzatiile aduse fie i le retrage, ii raspunde Alin Nica senatorului USR, Raoul Trifan, la acuzatiile aduse de cel din urma, conform carora seful CJT ar fi penal, inconjurat de penali. Nica i-a trimis deja o notificare celui vizat."Va solicit ca, in termen de 12 ore de la data prezentei sa procedati la retractare informatiilor acuzative formulate la adresa subsemnatului, prin articolele publicate in data de 11.06.2022 si in data de 15.03.2022 pe pagina dumneavoastra ... citeste toata stirea