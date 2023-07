Sculptura urmeaza contextul vremurilor, forme initial solide si coerente se dezintegreaza, materialele se amesteca si se reconfigureaza in instalatii. Sculptura devine prevestitoare a viitorului.Fundatia Interart Triade si Attila Kim alaturi de Bel Art Gallery din Novi Sad ofera, in premiera, ocazia de a descoperi evolutia sculpturii sarbe de la inceputul acestui secol, sub semnatura a 25 de artisti prezenti in cadrul proiectului dupa SCULPTURA/SCULPTURA dupa din Cazarma U Timisoara.La ... citeste toata stirea