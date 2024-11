Sergio Goma, un absolvent stralucit al UPT, vrea sa creeze la Timisoara, impreuna cu fosti colegi, o comunitate stiintifica sub umbrela UPT si sa revolutioneze domeniul procesoarelor si cip-urilor

Dr.ing. Sergio Goma, unul dintre cei mai straluciti absolventi ai UPT, in prezent director la Qualcom Technologies, a fost prezent miercuri, 27 noiembrie 2024, la institutia care l-a format, in incercarea de a crea o comunitate stiintifica formata din cadre didactice, cercetatori, studenti si reprezentanti ai mediului economic, impreuna cu care sa lucreze la proiecte revolutionare in domeniul calculatoarelor.Pornind de la premisa ca, in prezent, avem acces la o cantitate uriasa de date, iar ... citește toată știrea