Serviciul de distributie a gazelor naturale va fi sistat temporar in localitatea Belint, joi, 8 septembrie

Compania Delgaz Grid anunta ca va sista temporar alimentarea cu gaze naturale, joi, 8 septembrie, in localitatea Belint din judetul Timis. Sistarea serviciului de distributie este necesara pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de transport al gazelor naturale de catre compania Transgaz.Astfel, joi, 8 septembrie, in intervalul orar 8:00-22:00, va fi intrerupta distributia gazelor naturale in toata localitatea Belint. Cel mai probabil, alimentarea cu gaze naturale va fi reluata ... citeste toata stirea