Sezatoare la Muzeul Canepii, cu elevii si profesorii de la Liceul Grigore Moisil Timisoara

Elevii clasei a IV-a F de la Liceul Teoretic Moisil Timisoara au participat la o sezatoare in Muzeul Canepii, impreuna cu profesorii Alexandra Leordean, Lazar Stancovici, Lorena Lipan si gazda muzeului, Oana Craciunescu Sidorof.Tema atelierului s-a intitulat: "Inger in rugaciune sau Maini in rugaciune" in concordanta cu anul 2022, declarat "Anul omagial al rugaciunii in viata Bisericii si a crestinului". Rugaciunea este temelia vietii si cresterii spirituale a omului, este sfintitoare si ne ... citeste toata stirea