Sfantul Andrei, ocrotitorul Romaniei. Traditii si obiceiuri

Sfantul Andrei, ocrotitorul poporului roman, este sarbatorit in fiecare an pe 30 noiembrie. Fiind o mare sarbatoare, crestinii respecta o serie de traditii si obiceiuri.Sfantul Andrei a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus si este cunoscut in traditia crestina ca "Cel Intai Chemat" si patronul spiritual al mai multor tari, inclusiv al romanilor.Sfantul Andrei este a doua sarbatoarea importanta din Postul Craciunului, in care credinciosii au dezlegare la peste.Sfantul Andrei s-a ... citeste toata stirea