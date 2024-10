Sfantul Dimitrie Izvoratorul de mir, patronul pastorilor si vestitorul iernii, sarbatorit sambata de credinciosii crestini

Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de mir, sarbatorit sambata de credinciosii crestini, este patronul Tesalonicului, alaturi de Sfantul Apostol Pavel si de Sfantul Grigorie Palama. A fost ucis in ziua de 26 octombrie, pentru ca a marturisit credinta crestina si nu a vrut sa se inchine la zei. In traditia populara, Sfantul Dimitrie Izvoratorul de mir este patronul pastorilor si vestitorul iernii.Sfantul Dimitrie a trait in timpul imparatilor Diocletian (284-305) si Maximian (286-305). ... citește toată știrea