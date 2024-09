Shopping City Timisoara isi extinde oferta de dining prin inaugurarea noului restaurant Pep & Pepper, un concept culinar care promite sa revolutioneze experienta de a lua masa rapid. Lansarea adauga o noua dimensiune optiunilor disponibile in centrul comercial, incurajandu-i pe vizitatori sa exploreze preparate sanatoase si pline de gust.De la deschiderea sa in 2017, Pep & Pepper s-a remarcat in industria fast-casual, oferind mese sanatoase si echilibrate. In prezent, locuitorii Timisoarei ... citește toată știrea