Si caii se impusca, nu-i asa? Probabil una din cele mai atipice povesti cu un el si o ea, la Teatrul National Timisoara

Probabil una din cele mai atipice povesti cu "un el si o ea", Si caii se impusca, nu-i asa?, a cunoscut celebritatea dupa ecranizarea cu Jane Fonda si Michael Sarrazin in rolurile principale.Duminica, 5 februarie, ora 19:00,in Sala Mare, Teatrul National Timisoara va invita la spectacolul regizat de Mihaela Lichiardopol Si caii se impusca, nu-i asa? in Sala Mare. Evenimentul este interzis copiilor sub 16 ani.In anii 30, concurentii unui maraton de dans, aruncati de publicul spectator, de ... citeste toata stirea