Silvania alb-albastra - paradisul Salajului, expus la bastionul Theresia Timisoara. Vernisaj

Centrul de informare turistica din cadrul bastonul Theresia Timisoara, sub egida Consiliului Judetean Timis, organizeaza vernisajul expozitiei Silvania alb-albastra, de Flavius Lucacel, in data de 16 iulie la ora 18:00 la Centrul de informare turistica Bastion, de pe strada Hector nr. 4.Curator este Daniel Sauca.Expozitia poate fi vizitata, pana in 30 iulie 2024.Prezinta Ruxandra Adam, sefa Biroului pentru dezvoltare a turismului si evenimente din cadrul Consiliului Judetean Timis si ... citește toată știrea