Simona Neumann preia conducerea Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Judetului Timis: Obiectiv indraznet pentru 2028

Simona Neumann, recunoscuta pentru rolul sau determinant in coordonarea proiectului Timisoara - Capitala Culturala Europeana, a revenit in acasa pentru a-si pune in practica vasta experienta profesionala. Aceasta a acceptat oferta presedintelui Consiliului Judetean Timis, Alfred Simonis, de a prelua conducerea Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Judetului Timis (APDT - Visit Timis).Un nou inceput, acasaNeumann si-a anuntat oficial preluarea functiei de director executiv intr-un mesaj