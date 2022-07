SIMPOZION LA UVVG ARAD: MODALITAEsI DE DEPISTARE A INFECEsIEI HPV SI SCREENINGUL CANCERULUI DE COL UTERIN LA FEMEI TINERE

Pe plan mondial, la fiecare doua minute o femeie moare din cauza cancerului de col uterin. In fiecare an, aproximativ 270.000 de femei decedeaza din cauza acestei boli."In Romania, in fiecare an, se inregistreaza peste 2.900 de cazuri noi de cancer de col uterin", a declarat pentru o publicatie dr. Carmen Ungurean, coordonator al Programului national de screening pentru cancerul de col uterin -Institutul National de Sanatate Publica (INSP).https://rohealthreview. ... citeste toata stirea