Simpozionul international Why Culture Matters revine la Timisoara cu a doua editie

Asociatia Prin Banat organizeaza a doua editie a simpozionului International Why Culture Matters, care va avea loc in perioada 17-19 octombrie 2024, la Faber. Evenimentul continua initiativa de succes lansata acum doi ani, menita sa exploreze rolul vital pe care cultura si patrimoniul il joaca in modelarea identitatii noastre colective si in conturarea viitorului. Sub sloganul "Mostenirea ne uneste, viitorul ne inspira", aceasta editie va aduce din nou impreuna experti internationali, ... citește toată știrea