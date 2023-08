In semn de solidaritate cu protestatarii din Bucuresti, mai multi angajati ai Directiei de Finante Timisoara au protestat, joi dupa-amiaza, pe holurile institutiei, fiind nemultumiti, in primul rand, de salarizare!Sindicalistii sunt revoltati de prevederile proiectului de OUG, aflat in pregatire, privind masurile fiscal-bugetare. Ei vorbesc si de discriminare salariala. Protestatarii sunt nemultumiti si de faptul ca salariati cu aceleasi functii sunt platiti diferit.De asemenea, in legatura ... citeste toata stirea