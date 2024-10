Sindicatul din Primaria Timisoara cere organizarea unei dezbateri publice asupra proiectului care atenteaza la proprietatea industriala privata

Apar noi reactii dupa publicarea Proiectului de hotarare prin care administratia Fritz vrea sa impuna un regulament controversat, care va stabili modul in care fostele zone industriale din oras vor putea fi transformate in zone urbane. Proiectul are niste prevederi abuzive, care conform unor specialisti in legislatie, ar incalca mai multe prevederi legale dar si din Constitutia Romaniei, referitoare la proprietatea privata. De asemenea, primarul Timisoarei incearca sa forteze nota prin ... citește toată știrea