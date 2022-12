Sistem digital de contorizare a consumului de apa in valoare de 12,5 milioane lei in Timisoara

Societatea de apa si canalizare Aquatim este in permanenta interesata de proiecte din fonduri europene, de aceea, cand a avut ocazia sa depuna un proiect pentru un sistem de contorizare a consumului de apa potabila prevazut cu interfata digitala in municipiul Timisoara, nu a stat pe ganduri.Proiectul are o valoare de 12,5 milioane lei (2.5 mil euro), din care Aquatim co-finanteaza 600.000 euro si a fost depus spre finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) AXA 3.2 ... citeste toata stirea