Situatia in Timisoara, joi, privind incalzirea si apa calda!

Colterm a informat ca, in vederea executarii de lucrari aferente proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana Etapa II", va intrerupe furnizarea apei calde de consum si a incalzirii.Aceasta din urma suprapunandu-se cu oprirea programata intre orele 8-19 in municipiu), in data de 27.10.2022, de ... citeste toata stirea