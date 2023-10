De-a lungul ultimilor 10 ani, in cadrul programelor proprii de responsabilitate sociala, Smithfield Romania a investit resurse si a incurajat elevii din comunitatile in care are puncte de lucru sa adopte obiceiuri alimentare sanatoase si un mod de viata echilibrat. Smithfield Romania este un promotor constant al educatiei pentru o alimentatie sanatoasa, organizand workshop-uri in format fizic, dar si online (pe durata pandemiei), aducand invitati speciali si voluntari care sa dea mai departe ... citeste toata stirea