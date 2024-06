Smithfield Romania aniverseaza 20 de ani de la debutul operatiunilor

Smithfield Romania, cel mai mare crescator de porci si producator de carne de porc din tara, aniverseaza 20 de ani de activitate. Sub deviza "Hrana buna. In mod responsabil." compania sarbatoreste doua decenii de excelenta dedicati misiunii de a revitaliza productia carnii de porc din Romania.Smithfield Romania joaca azi un rol esential in dezvoltarea industriei de carne de porc din tara noastra. De la preluarea primei unitati de productie in 2004, Smithfield Romania a transformat complet ... citește toată știrea