Politistii Serviciului Rutier au fost sesizati miercuri, 7 februarie, de catre un barbat, cu privire la o sicanare produsa in trafic pe Calea Sever Bocu Timisoara.La scurt timp, politistii au depistat pe strada Paris, un autoturism condus de catre un barbat, in varsta de 30 de ani, implicat in evenimentul sesizat.In urma testarii cu aparatul din dotare a barbatului de 30 de ani, au reiesit indicii cu privire la posibila prezenta a substantelor psihoactive.IPJ ... citeste toata stirea