Soferii romani din vestul tarii trec granita in Ungaria pentru a face plinul. Motorina e cu pana la 3 lei mai ieftina

Traficul de frontiera la granita de vest a tarii este in crestere, dupa ce tot mai multi romani merg sa alimenteze in tara vecina. Motorina costa chiar si cu 3 lei mai putin in Ungaria, iar unii soferi spun ca fac o economie considerabila, chiar si de 150 la fiecare plin de carburant. In benzinaria din primul oras din Ungaria, una din cinci masini este cu numere de Romania.Pretul motorinei si benzinei este in continuare plafonat in Ungaria la 480 de foriti per litru. La un curs de 0.0132 lei ... citeste toata stirea