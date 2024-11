Sondaj! 60% dintre angajati vor sa isi schimbe cariera in 2025. Iata motivele!

Un salariu mai bun, perspectivele de dezvoltare profesionala si trecerea spre munca remote sau hibrid sunt principalele motive pentru care isi doresc o schimbare de cariera.6 din 10 respondenti din cadrul celui mai recent sondaj realizat de eJobs.ro si platforma de cursuri online Skillab planuiesc ca, in urmatorul an, 2025, sa schimbe domeniul in care activeaza sau sa treaca printr-un proces de reconversie profesionala, determinati de ritmul rapid in care se dezvolta piata muncii, dar si de ... citește toată știrea