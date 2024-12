Sondaj! 76% dintre angajatori vor acorda de Craciun angajatilor prime in bani, tichete cadou sau petreceri

76% dintre angajatorii care au participat la cel mai recent sondaj derulat de eJobs si Up Romania au declarat ca au pregatit beneficii de Craciun pentru angajati, pe care le vor acorda in luna decembrie 2024. 16% nu au avut buget alocat acestui scop, iar pentru 8% inca nu a fost luata decizia finala.La fel ca in fiecare an, cele mai multe companii isi vor directiona fondurile pentru beneficiile de sarbatori catre primele in bani (beneficiu mentionat de 79% dintre respondenti). 40,7% vor face ... citește toată știrea