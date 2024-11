Sorin Grindeanu: "Mi-as dori ca renumararea sa clarifice toata aceasta situatie si sa se mearga in turul doi. Pe noi ne intereseaza alegerile parlamentare"

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat vineri ca si-ar dori ca renumararea sa clarifice toata aceasta situatie si sa se mearga in turul doi, el aratand ca PSD e interesat de alegerile parlamentare. Grindeanu a mai aratat ca, din ce a vazut in anuntul premierului, Marcel Ciolacu nu mai doreste sa candideze, in cazul reluarii primului tur de scrutin.Sorin Grindeanu a fost intrebat la sediul PSD daca Marcel Ciolacu va candida in conditiile in care primul tur al alegerilor ... citește toată știrea