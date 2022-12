SORIN ZLAT TRIO - concert, in Sala Multifunctionala a Consiliului Judetean Timis

SORIN ZLAT TRIO in concert in 11 decembrie de la ora 19:00, in Sala Multifunctionala, Consiliul Judetean Timis. Elevii beneficiaza de intrare gratuita.SORIN ZLAT TRIO a luat nastere in 2008, incluzand in repertoriul lor atat standarde de jazz, cat si compozitii proprii cu abordari diverse din zona cool jazz, latin, post-bop, contemporary jazz si muzica de avangarda. Prin aceasta fuziune de stiluri, grupul a castigat recunoasterea publicului de jazz, bucurandu-se de numeroase concerte pe ... citeste toata stirea