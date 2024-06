Dupa ce a fost prezenta la editia din acest an a Romanian Design Week, expozitia "Disenadoras. (Re)disenando el mundo" / "Designer(ele) (Re)proiectand lumea" va fi expusa luna aceasta la Timisoara, timp de o luna, cu acces gratuit, la HEI - House of European Institutes, Bastion 1.Vernisajul expozitiei va avea loc vineri, 7 iunie, de la ora 19.30, in prezenta reprezentantilor institutelor culturale europene din Romania si a echipei curatoriale HEI.Este vorba de Julien Chiappone-Lucchesi, ... citește toată știrea