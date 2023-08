Pasionat de actorie? La specializarea Artele spectacolului - Actorie in limba germana a Facultatii de Muzica si Teatru din cadrul Universitatii de Vest (UVT) mai e disponibil un loc finantat de la bugetul de stat, la admiterea din toamna. Cei interesati se pot inscrie pana in data de 4 septembrie, ora 12.00, urmand ca in perioada 6 - 7 septembrie sa aiba loc probele practice.Cu 30 de ani in urma se nastea la Timisoara aceasta specializare, unica in Romania si in afara spatiului vorbitor de ... citeste toata stirea