Spectacole si expozitii cu cei 100 de cursanti ai Scolii de Arte Timisoara

Spectacole folclorice, muzica usoara, pian, expozitii de pictura, sculptura, fotografie, design vestimentar si de interior la Scoala de Arte din Timisoara in luna mai.Situata in centrul Timisoarei, Scoala de Arte din Timisoara reprezinta locul ideal pentru cultivarea talentului si deprinderea artelor. In luna mai vechea cladire a franciscanilor gazduieste o serie densa de evenimente culturale sub patronajul Centrului de Cultura si Arta al Judetului Timis . Peste 100 de cursanti ai Scolii de ... citeste toata stirea