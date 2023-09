Proiectul Unitate in diversitate - Basme romanesti si africane, initiat de Asociatia INTERAKT ARTS din Sibiu, in parteneriat cu BIS Teatru si Asociatia Culturala Diogene, care a debutat in luna mai, se va incheia cu o noua reprezentatie a spectacolului "Povesti africane", o productie BIS Teatru Sibiu, in regia lui Bogdan Saratean, pe 7 octombrie, de la ora 12:00 in Parcul Copiilor din Timisoara, in cadrul City Celebration.Proiectul Unitate in diversitate - Basme romanesti si africane ofera un ... citeste toata stirea