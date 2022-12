Spectacolul caritabil de colinde "Binele in dar", in capitala Caras Severinului

Asociatia Tinerilor Ortodocsi din Banatul de Munte, alaturi de Episcopia Caransebesului, organizeaza spectacolul caritabil "Binele in dar".Evenimentul va avea loc marti, 6 decembrie, de la ora 16:00, la cinematograful "Dacia" din Resita desfasurandu-se in parteneriat cu Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Caras-Severin.Fiind organizat in cadrul campaniei umanitare "Ghetutele lui Mos Nicolae", evenimentul caritabil isi propune sa aduca laolalta oameni care, ... citeste toata stirea