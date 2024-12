Speranta si solidaritate, la USV Timisoara! Lumina sfanta din noi - mai mult decat un concert caritabil

In tumultul cotidian, intre alergatura zilnica si agitatia pregatirilor pentru sarbatori, uitam adesea ca adevarata magie a Craciunului nu sta in cadouri, ci in lumina pe care o putem aprinde in sufletele celorlalti."Lumina sfanta din noi" este mai mult decat un concert caritabil. Este o chemare catre inimile fiecaruia dintre noi, un moment in care daruirea si iubirea se impletesc intr-o poveste plina de speranta.Pe 11 decembrie 2024, Aula Magna "Iulian Dracea" - USVT a Universitatii de ... citește toată știrea