Spitalul de Copii, obiectiv nefinalizat in doua mandate ale administratiei Robu, va fi terminat de administratia Fritz in 2023 sau 2024

Actualul viceprimar userist al Timisoarei, Ruben Latcau, a fost in vizita la unul dintre cele taraganate santiere deschise in timpul fostei conduceri liberale a municipiului: cel de la Spitalul de Copii "Louis Esurcanu". Aici, de fapt, ar fi patru obiective majore de investitii: extinderea corpului B, reparatii capitale la cantina, realizarea unei pasarele si a unui punct termic si un proiect de parcare multietajata.Cea mai complicata componenta, cea care tine de corpul B, a demarat in 2014 ... citeste toata stirea