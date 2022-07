"Spotlighting Timisoaras Heritage through Dance", in cartierele istorice din oras

Clubul de Dans Sportiv Magnum Team va lansa proiectul cultural intitulat "Spotlighting Timisoaras Heritage through Dance", care doreste sa puna in evidenta patrimoniul cultural din cartierele istorice ale orasului. Acest proiect, cofinantat de Primaria Municipiului Timisoara prin Centrul de Proiecte si realizat in colaborare cu Universitatea Politehnica din Timisoara, este continuarea unui alt proiect marca Magnum Team, intitulat "In pasi de dans prin cladiri de patrimoniu", derulat in 2021. ... citeste toata stirea