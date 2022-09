Stagiunea CLOUD. Doua spectacole exceptionale, online, la Teatrul National Timisoara

Teatrul National din Timisoara aduce spectacolul aproape de cei de departe. Iubitorilor de teatru care nu pot vedea spectacolele Nationalului din fotoliul de spectator, Stagiunea CLOUD, proiect inclus in programul VIRTUAL al Teatrului National din Timisoara, le ofera optiunea ca in luna octombrie sa vizioneze on-line doua dintre cele mai noi succese teatrale.Joi, 27 octombrie, de la ora 19:00 pe platforma Stage ON, spectatorii on-line vor putea fi alaturi de spectatorii fizici aflati in Sala ... citeste toata stirea