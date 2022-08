Standurile Termal si Heaven functioneaza fara contract cu Primaria Timisoara

Doua stranduri din Timisoara functioneaza fara contract legal cu primaria, insa proprietarii refuza sa predea locatiile.Viceprimarul Cosmin Tabara spune ca a cerut debransarea lor de la apa si curent, insa pana acum furnizorii nu au dat curs solicitarii."In momentul in care am iesit din pandemie am revenit cu adresa, am depus-o si la Curtea de Conturi, am solicitat din nou debransarea atat de la Aquatim, cat si de la Enel. De la Aquatim am primit raspuns ca este un client bun platitor, si ... citeste toata stirea