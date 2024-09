"StartUPT - Bun venit in Universul Politehnicii!" Festivitatea de deschidere a anului universitar 2024-2025

Universitatea Politehnica Timisoara isi deschide portile pentru o noua generatie de studenti, in cadrul evenimentului "StartUPT - Bun venit in Universul Politehnicii!". Aceasta festivitate marcheaza inceputul anului academic 2024-2025 si este dedicata studentilor din anul I, oferindu-le o prima experienta de neuitat cu viata de student.In acest an, Universitatea Politehnica Timisoara celebreaza si "Anul Alumni UPT", o recunoastere a contributiilor remarcabile ale absolventilor sai de-a lungul ... citește toată știrea