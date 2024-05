Stefano Te, regizorul artistic la Teatro dei Venti Italia, va preda teatrul stradal la TESZ Timisoara

Festivalul Euroregional de Teatru TESZT Timisoara organizeaza un seminar despre teatrul stradal si un atelier de tehnica bondage - ambele cu participare gratuita, in baza inscrierii pana in 19 mai!Stefano Te, regizorul artistic al trupei Teatro dei Venti din Modena (Italia) va sustine un seminar despre teatrul stradal in spatii urbane - in data de 23 mai de la ora 18.00. Seminarul li se adreseaza tuturor celor interesati: actorilor profesionisti si amatori, altor artisti din domeniul teatral, ... citește toată știrea