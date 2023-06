Maine, marti, 20 iunie 2023, la ora 20:00, in Sala "Capitol", a Filarmonicii "Banatul", iconicul chitarist Steve Hackett, membru al celebrei trupe GENESIS si cel mai important artist rock care viziteaza orasul nostru, in anul de Capitala Europeana a Culturii, se intalneste cu publicul timisorean. Concertul va fi deschis de grupul timisorean VanDerCris, condus de Horea Crisovan.Doritorii de autografe se pot bucura de acest moment istoric in foaierul de la parter al Filarmonicii "Banatul". ... citeste toata stirea